Песков прокомментировал утреннюю атаку беспилотников

Все дроны уничтожены или нейтрализованы

Все дроны, атаковавшие Новую Москву сегодня утром, были ликвидированы или нейтрализованы при помощи соответствующих систем.

Об этом во вторник, 4 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Давать профессиональную оценку системы защиты представитель Кремля отказался.

"Мы можем лишь констатировать, что все эти дроны были или уничтожены, или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Вот это абсолютно очевидный факт", - передает его слова РИА Новости.

Утром 4 июля несколько украинских беспилотников атаковали районы Новой Москвы и Подмосковья. В частности, четыре дрона были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО), еще один был подавлен при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших нет.

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