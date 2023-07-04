Путин встретился с выпускниками РАНХиГС

Глава государства поздравил молодых людей с успешным окончанием обучения

Самоотверженной службы на благо Родины пожелал Владимир Путин выпускникам Высшей школы государственного управления Российской академии госслужбы. Президент встретился с ними в Кремле, передает "ТВ Центр".

Глава государства поздравил молодых людей с успешным окончанием обучения, выразил благодарность педагогам и наставникам. И отметил уникальность программы подготовки высших управленческих кадров страны.

"Это, конечно, вот тот самый социальный лифт, о котором мы говорим. Потому что все-таки программа построена по принципам абсолютной прозрачности. Здесь прежде всего важно не какое-то "телефонное право" или даже бывшие заслуги, а личные данные, способности и потенциал, готовность служить. Служить в самом хорошем смысле слова - служить народу, своей стране и Родине. С началом специальной военной операции практически все, кто работал в системе подготовки кадров, все были настроены на то, чтобы по самым разным направлениям поддержать и проведение специальной военной операции", - отметил российский лидер.

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