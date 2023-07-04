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СМИ: российские моряки погибли на борту судна в водах Болгарии

14:49
  • вторник
  • 04 июля 2023

Судно следовало под флагом Белиза

Два российских моряка погибли на борту судна "Милфорд", который следовал под флагом Белиза в водах Болгарии, передает информагентство ТАСС со ссылкой на эфир Болгарского национального телевидения.

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По данным источника, инцидент произошел накануне утром в порту Варны. Тела российских моряков были обнаружены сотрудниками противопожарной службы в трюме гражданского судна "Милфорд". Предварительно, моряки погибли из-за попадания в трюм забортной воды.

Представитель местной полиции подчеркнул, что погибшие – граждане России в возрасте 32 и 58 лет. Уточняется, что судно прибыло в порт Варны для выполнения работ по углублению дна.

Ранее в Минобороны России сообщили, что члены экипажа фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" спасли 68 пассажиров иностранного судна яхтенного типа "Авалон" в территориальных водах Греции.

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