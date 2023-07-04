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Макрон заявил о прохождении пика беспорядков во Франции

14:52
  • вторник
  • 04 июля 2023

Задержаны 3486 человек

Пик беспорядков, вызванных в стране убийством подростка полицейскими, успешно пройден. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе экстренного совещания с мэрами коммун в Елисейском дворце.

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"Надо быть осторожным в отношении предстоящих дней и недель, но, как можно судить, пик беспорядков пройден", - приводит ТАСС слова Макрона.

Глава государства в ходе совещания с руководителями коммун подчеркнул, что на данный момент приоритетная задача властей заключается в обеспечении "долговременного порядка" в стране.

Ранее в СМИ появились фотографии, как президент Франции Эммунюэль Макрон в самый разгар народных волнений в стране пританцовывает на концерте британского певца Элтона Джона.

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