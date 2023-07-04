Минобороны рассказало об успешном отражении 16 украинских атак за сутки

На четырех направлениях
Российские военные за минувшие сутки успешно отразили 16 украинских атак на четырех направлениях.
Об этом в ходе ежедневного брифинга рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВС России отбили десять атак ВСУ на донецком направлении, четыре - на краснолиманском, две - на южнодонецком и еще одну на купянском направлении.
"В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий", - говорится в сводке министерства обороны.
На вышеперечисленных направлениях за сутки противник потерял более 450 военнослужащих и более 30 единиц техники.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"