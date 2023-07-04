ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны рассказало об успешном отражении 16 украинских атак за сутки

14:43
  • вторник
  • 04 июля 2023

На четырех направлениях

Российские военные за минувшие сутки успешно отразили 16 украинских атак на четырех направлениях.

Об этом в ходе ежедневного брифинга рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС России отбили десять атак ВСУ на донецком направлении, четыре - на краснолиманском, две - на южнодонецком и еще одну на купянском направлении.

"В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий", - говорится в сводке министерства обороны.

На вышеперечисленных направлениях за сутки противник потерял более 450 военнослужащих и более 30 единиц техники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.