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Путин: в победе России сомнений нет

15:18
  • вторник
  • 04 июля 2023

Россия продолжает спецоперацию

Сомнений в том, что Россия одержит победу, нет. Такое заявление сделал во вторник, 4 июля, российский лидер Владимир Путин.
Лавров обсудил с сирийским коллегой ситуацию в САР и спецоперацию

Глава государства в ходе встречи с выпускниками высшей школы государственного управления РАНХиГС поблагодарил всех, кто живет в Херсонской области, "потому что люди проявляют удивительное терпение, мужество, созидательный потенциал".

Самым главным для страны в настоящее время президент назвал необходимость "поддерживать движение вперед вместе с Россией", подчеркнув, что "это принципиальный, самый важный вопрос", сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не может изменить подходы к проведению спецоперации, пока Запад целенаправленно создает угрозу безопасности нашей страны. Дипломат напомнил, что глава государства Владимир Путин за последние дни несколько раз выступал с развернутыми оценками нынешней ситуации, он "особо подчеркнув, что, преодолев попытку мятежа, мы нисколько не поступились целями СВО и не потеряли какие-либо позиции на поле боя".

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