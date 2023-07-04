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Матвиенко: мощное лобби препятствует денатурации метанола в России

15:41
  • вторник
  • 04 июля 2023

По данным Минздрава, более тысячи человек ежегодно гибнут от отравления метанолом

Развитие идеи денатурации метанола в качестве инструмента для борьбы с суррогатным алкоголем на отечественном рынке невозможно из-за сопротивления "мощного лобби". Об этом в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В Самарской области выросло число погибших от отравления суррогатным сидром
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По ее словам, единственный реальный метод предотвращения смертей от употребления метанола — это денатурация, которая предполагает изменение химического состава вещества.

"Несмотря на то, что возможность денатурации метанола подтверждена учеными и химиками, мощное лобби всячески этому противодействует и находит тысячи несуществующих причин", - заявила Матвиенко, ее слова приводит ТАСС.

Она напомнила, что метанол является сильнодействующим ядом, воздействие которого, по данным Минздрава, ежегодно приводит к смерти свыше тысячи россиян.

Ранее в СК по Пензенской области заявили, что в регионе зафиксировано три случая отравления алкогольными напитками. Уточняется, что две девушки в возрасте 17 и 18 лет приобрели спиртное в одной из точек города. По предварительной информации, алкоголь, который употребили девушки, содержал ядовитое вещество – метанол.

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