Путин отметил структурное изменение экономики России

Президент рассказал об этом в ходе встречи с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС

Ряд признаков указывает на то, что российская экономика претерпела структурные изменения. Об этом во вторник, 4 июля, рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что "доходы от перерабатывающих отраслей повышаются, это говорит об изменении структуры экономики", сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что исполнение федерального бюджета в России в 2022 году было одним из лучших за последние годы, несмотря на повышенный объем расходов. При этом финансовые ограничения, с которыми столкнулась Россия в прошлом году, были достаточно оперативно преодолены.

Глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что, несмотря на внешние ограничения, все плановые задачи федерального бюджета за 2022 год были реализованы. Он подчеркнул, что власти "в первую очередь концентрировали ресурсы на оказании поддержки людям и бизнесу, на безусловном выполнении всех социальных обязательств".

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