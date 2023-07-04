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Завод "Москвич" отчитался о рекордных продажах в июне

15:58
  • вторник
  • 04 июля 2023

За первые шесть месяцев 2023 года "Москвич" продал свыше четырех тысяч автомобилей

Завод "Москвич" установил новый рекорд, реализовав только за прошлый месяц 1504 автомобиля, передает Autonews.ru со ссылкой на предоставленную компанией аналитику.

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Из 1,5 тысяч проданных в июне автомобилей на учет уже поставлены 1250. При этом за первые шесть месяцев текущего года завод продал более четырех тысяч автомобилей "Москвич".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что завод "Москвич" заключил один крупнейших в мире контрактов на поставку электромобилей. По его словам, данное соглашение является "важной вехой" в развитии экологически чистого пассажирского транспорта в столице.

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