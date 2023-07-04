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Путин обсудил нормализацию транспортной ситуации на Крымском мосту

17:56
  • вторник
  • 04 июля 2023

Там образовалась многокилометровая пробка

Владимир Путин поручил правительству максимально задействовать паромные переправы для нормализации транспортной ситуации на Крымском мосту. Президент заявил об этом сегодня на совещании с кабмином, на связи были и руководители Крыма и Краснодарского края.
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Напомним, в связи с началом активного курортного сезона на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовалась многокилометровая пробка. По данным Минтранса Крыма, сегодня утром ее длина составляла 4 километра, а время ожидания - до двух часов.

Как доложил главе государства министр транспорта Виталий Савельев, у моста сейчас появились новые пункты досмотра. Кроме того, на переправе через Керченский против задействовано шесть паромов. А в случае необходимости Минобороны может предоставить два больших десантных корабля, каждый из которых берет по 40 автомобилей.

Владимир Путин поддержал эту идею. Президент также призвал обдумать предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева активнее использовать транспортный коридор в Крым через новые регионы.

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