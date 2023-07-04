Британцы насчитали порядка 50 тысяч ЛГБТ-солдат в рядах ВСУ

ЛГБТ-бойцы надеются на лояльность украинских властей к однополым бракам в стране за их заслуги на фронте

О радужных флагах в западных вооруженных силах. Приверженцы нетрадиционных сексуальных отношений уже давно окопались в армиях стран НАТО. Немало их и в рядах ВСУ. По данным британской печати, около 50 тысяч.

Лондон. Так называемый "парад гордости" ЛГБТ. Шествие извращенцев всех мастей. Как же обойтись без украинцев! Радуга - символ нетрадиционного сообщества - блистала недолго. Ее затмили желто-синие полотнища. И политические плакаты - больше помощи Украине. Какую помощь они требуют от всей этой ряженой в пух и перья толпы - непонятно.

Боевых петухов, как выяснилось, и на родине вполне хватает. Британское издание The Telegraph вышло со статьей о том, что в рядах ВСУ около 50 тысяч лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Несколько из них пожаловались журналистам: Украина вроде как Европа, они кровь за нее проливают, а однополые браки до сих пор запрещены.

Иными словами, на фоне тотальной русофобии украинцы в пику Москве стали терпимее относиться к ЛГБТ. А западные медиа им охотно в этом помогают. Регулярно выдавая аудитории репортажи о бравых геях и лесбиянках.

Украинскую аудиторию упорно подводят к мысли: то, что вы видите в кадре обычного мужика, ничего не значит. Это небинарная личность. Ощущает себя Антониной Романовой. И, если он воюет за Украину, значит Киев просто обязан узаконить однополые браки и прочие причуды. Чтобы, как на Западе. Спонсорам режима Зеленского так удобней: ЛГБТ-обществу достаточно гей-парадов, гормонов и доступных операций по смене пола, других вопросов оно не задает.

Вице-спикер польского Сената Михаил Каминьский как-то рассуждал о том, за что умирают украинцы. Среди словоблудия о свободе и демократических ценностях проскочило и вот такое: "Украинцы сегодня умирают за право быть гомосексуалистами".

А еще за право своих детей в любом возрасте принимать решение о смене пола и требовать соответствующей операции. И за возможность педофилам совершать сексуальные действия в отношении несовершеннолетних - ведь это их базовая потребность. Это все тоже входит в понятие "демократия" в западной трактовке. И украинцы, сломя голову, пытаются заскочить в поезд, несущийся под откос. Из которого консервативные граждане Америки и Европы давно пытаются спрыгнуть.

Газета Bild сообщила: в одном из детских садов Ганновера предлагают открыть комнату для игры в доктора. Это так завуалированно описали то, что там на самом деле разрешат малышам. Предполагается, что мальчики и девочки там будут трогать и осматривать друг друга. Разумеется, без одежды. Ведь им же этот так интересно! Родительская общественность взбунтовалась.

А это Испания. Здесь тоже ЛГБТ-пропаганда добралась до дошкольников. В детском саду поженили двух девочек, одну из которых переодели в мужской костюм. Маленькие участницы явно не понимают, что с ними творят взрослые извращенцы. Думают, такая новая игра.

На ежедневных ЛГБТ-прайдах в Нью-Йорке тоже все больше несовершеннолетних. Тысячи трансгендеров здесь скандировали: мы идем за вашими детьми. И консервативно настроенные американцы этого совсем не хотят. Неслучайно именно с этой тематики кандидаты в президенты Дональд Трамп и Рон Десантис начали предвыборные дебаты. Противостояние пропаганде нетрадиционных ценностей неизменно дает политические дивиденды республиканцам.

А украинцы, видимо, ждут, пока ряженые в женщин мужчины на шпильках придут и за их детьми. Зато хоть в чем-то будет, как в Европе.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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