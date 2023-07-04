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МИД России объявил об отсутствии оснований продлевать зерновую сделку

16:01
  • вторник
  • 04 июля 2023

Срок ее действия истечет 17 июля

Оснований для пролонгации черноморской продовольственной инициативы после 17 июля нет. Такое заявление сделало во вторник, 4 июля, российское Министерство иностранных дел.
Лавров: у Запада нет аргументов для продления зерновой сделки

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона делает все возможное, чтобы участвующие в зерновой сделке суда смогли своевременно завершить свою миссию и выйти из Черного моря.

В ведомстве также прокомментировали исполнение Западом системных задач, которые Москва ставила условием продления зерновой сделки. В частности, Россельхозбанк по-прежнему не подключен к системе SWIFT, а схема по созданию "дочки" банка, которая могла бы пользоваться этой системой, "заведомо непроходная", сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара "вместо того чтобы таскать дрова для войны", прилагает усилия для установления мира. Однако "дипломатические усилия, которые продолжились зерновым соглашением и обменом пленными, к сожалению, были заблокированы и измотаны сторонниками" продолжения боевых действий, а Турция при этом стала "мишенью этого военного лобби", отметил политик.

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