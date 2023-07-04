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Жизнь и здоровье российских добровольцев застрахуют

16:20
  • вторник
  • 04 июля 2023

Кабмин поддержал ряд инициатив рабочей группы по СВО

Российское правительство поддержало ряд инициатив рабочей группы по спецоперации, направленных на социальную защиту участников СВО и их семей. Об этом во вторник, 4 июля, рассказал руководитель группы, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.
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Как отметил политик в своем Telegram-канале, на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным была достигнута договоренность о том, что добровольцев будут страховать, как того требует закон о страховании жизни и здоровья военнослужащих.

Турчак пояснил, что еще в конце 2022 года была принята норма об обязательном государственном страховании добровольцев, но механизм прописан не был. В итоге "добровольцы оказались в неравных условиях с контрактниками и мобилизованными, хоть и воюют в одном окопе".

Ранее сообщалось, что российское правительство повышает с 1 октября 2023 года денежное довольствие военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств. В 1,105 раза будут увеличены оклады по воинским должностям и званиям для военнослужащих-контрактников, а также для военнослужащих, проходящих службу по призыву.

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