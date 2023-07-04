Глава СКР поручил провести проверку после нападения на журналистку Милашину

Женщина пострадала от действий неустановленных лиц
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне.
Gо результатам проверки надлежит представить доклад, сообщает "Интерфакс".
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину доложено о нападении в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. По его словам, это "очень серьезное нападение", которое требует "энергичных мер и реализации следственных действий".
В Минцифры заявили, что журналист не должен подвергаться преследованиям и пыткам. В ведомстве надеются на тщательное расследование и наказание для виновных. Кроме того, министерство готово оказать Милашиной и Немову всю необходимую помощь, в том числе финансовую.