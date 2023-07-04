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"Мой спортивный район" запускает тренировки по роллер-спорту и расширяется до 74 площадок

16:36
  • вторник
  • 04 июля 2023

К привычным москвичам площадкам добавятся ещё 30 локаций

Тренировки летнего сезона проекта "Мой спортивный район" будут проходить на 74 площадках. Также сообщается, что проект запускает тренировки по роллер-спорту.

Летний сезон проекта приурочен к празднованию 100-летия московского спорта. В рамках проекта продолжатся тренировки по фитнесу, футболу, волейболу, баскетболу, бадминтону и настольному теннису, проходящие на спортивных дворовых и парковых площадках.

На четырёх дворовых площадках в САО, СВАО и ЗАО, где с 3 июня проходили только фитнес-тренировки, по вторникам и субботам будут дополнительно проходить тренировки по игровым видам спорта.

Занятия на роликах будут проходить по средам и воскресеньям с 19 до 20 часов для горожан старше 18 лет на специально оборудованных площадках в следующих локациях.

Зарегистрироваться на тренировки и узнать их место и время проведения можно на сайте "Мой спортивный район".

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