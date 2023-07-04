На Камчатке разбился истребитель МиГ-31

Об этом рассказали в Минобороны

Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение во время планового полета над Авачинским заливом в Камчатском крае. Об этом во вторник, 4 июля. рассказали в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота России.

Истребитель совершал полет без боевого комплекта. На место происшествия выдвинулись поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота, сообщает РИА Новости.

Подробности о происшествии и его возможной причине пока не поступали. Судьба пилота пока неясна.

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