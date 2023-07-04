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СНБО Украины заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ

17:20
  • вторник
  • 04 июля 2023

Украинская армия пока не показала никаких результатов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили стратегию своего контрнаступления. Такое заявление сделал во вторник, 4 июля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Западные СМИ разочаровались в контрнаступлении Киева

По его словам, на этом этапе наступления продвижение вперед не является основной задачей украинской армии, главная задача — "максимальное уничтожение живой силы, техники".

При этом "действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом", цитирует Данилова ТАСС.

Ранее австрийский полковник и военный аналитик Маркус Райснер заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) пришлось сменить тактику, поскольку они полностью провалили первую фазу своего давно анонсированного контрнаступления. Теперь ВСУ "пытаются продвигаться маленькими штурмовыми группами, эта тактика очень и очень медленная, но она приносит успех", заявил Райснер.

При этом глава Комитета начальников штабов США Марк Милли призвал не обольщаться, поскольку "контрнаступление будет очень сложным, оно будет очень долгим, а также "будет очень-очень кровавым".

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