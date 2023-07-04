Грузия объявила о крайнем обострении дипотношений с Украиной

Это произошло из-за Михаила Саакашвили

Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокую обеспокоенность решением властей Украины отослать из страны грузинского посла. Такое заявление внешнеполитическое ведомство сделало во вторник, 4 июля.

Там прокомментировали соответствующее решение украинского лидера, принятое из-за отказа отпустить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение на Украину.

МИД Грузии заявил, что данный шаг "представляет собой крайнюю форму обострения дипломатических отношений, и очень жаль, что официальный Киев идет на этот шаг против дружественного государства и народа", сообщает РИА Новости.

В Грузии Саакашвили вменяют разгон митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгром офиса телекомпании "Имеди" и растрату государственных средств. По двум уголовным делам он уже получил сроки заочно. Саакашвили является гражданином Украины и занимал в стране должность главы Одесской областной государственной администрации, поэтому Киев настаивает на его передаче украинским властям.

3 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил украинскому МИД вызвать посла Грузии, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.

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