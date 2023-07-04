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Политолог Федорова: За электронным голосованием будущее

17:10
  • вторник
  • 04 июля 2023

Популярность электронного голосования растет

Политолог Анна Федорова считает, что за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) будущее, к нему должны быть готовы абсолютно все участники избирательного процесса.

В интервью АГН "Москва" она рассказала, что относится к ДЭГ "очень хорошо и положительно". Анна Федорова добавила, что наша страна - один из абсолютных чемпионов в мире по цифровизации в сфере госуслуг.

"В общем, логично, что голосование не должно быть исключением. Это просто удобно", - отметила политолог.

Анна Федорова также подчеркнула, что власти должны идти навстречу новому поколению, которое "вообще с бумажками ни с какими возиться не сможет и не захочет".

Накануне глава Центризбиркома Элла Памфилова доложила Владимиру Путину о подготовке выборов в новых регионах. Единый день голосования пройдет 10 сентября.

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