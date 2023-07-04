Восемь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Тель-Авиве

Инцидент признан терактом

Сведений о россиянах, пострадавших при наезде автомобиля на людей в Тель-Авиве, нет. Об этом сообщает посольство нашей страны в Израиле.

Инцидент, который произошел сегодня днем, признан терактом. Пострадали восемь человек. Одна из раненых находится в критическом состоянии, еще по меньшей мере двое - в состоянии средней степени тяжести.

По информации полиции, после того, как нападавший совершил наезд на пешеходов, он вышел из автомобиля и нанес удар ножом в шею еще одному израильтянину. После этого нападавший был убит одним из прохожих.

Утверждается, что 23-летний террорист являлся уроженцем Западного берега реки Иордан и действовал в одиночку. Надо отметить, что в ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в городе Дженин и одноименном лагере беженцев на Западном берегу. По инфраструктуре боевиков наносились авиаудары.

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