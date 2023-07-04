ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Восемь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Тель-Авиве

18:08
  • вторник
  • 04 июля 2023

Инцидент признан терактом

Сведений о россиянах, пострадавших при наезде автомобиля на людей в Тель-Авиве, нет. Об этом сообщает посольство нашей страны в Израиле.
Израиль продолжает военную операцию на Западном берегу реки Иордан

Инцидент, который произошел сегодня днем, признан терактом. Пострадали восемь человек. Одна из раненых находится в критическом состоянии, еще по меньшей мере двое - в состоянии средней степени тяжести.

По информации полиции, после того, как нападавший совершил наезд на пешеходов, он вышел из автомобиля и нанес удар ножом в шею еще одному израильтянину. После этого нападавший был убит одним из прохожих.

Утверждается, что 23-летний террорист являлся уроженцем Западного берега реки Иордан и действовал в одиночку. Надо отметить, что в ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в городе Дженин и одноименном лагере беженцев на Западном берегу. По инфраструктуре боевиков наносились авиаудары.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Место тарана людей автомобилем в Тель-Авиве
Место тарана людей автомобилем в Тель-Авиве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.