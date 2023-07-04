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ВСУ за пять минут выпустили 23 снаряда по Донецку и Макеевке

17:57
  • вторник
  • 04 июля 2023

Украинские военные продолжают обстреливать российскую территорию

Украинские войска за пять минут выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке. Об этом во вторник, 4 июля, рассказало представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в 16.35 были обстреляны Донецк, Нетайлово, Максимильяновка, а спустя пять минут прилеты были зафиксированы также в Орловке и Макеевке.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил, что украинские войска готовятся ко второму этапу контрнаступления. По его словам, атаки могут начаться в ближайшие дни. Сейчас ВСУ ведут маневрирование и переброску войск на запорожском направлении. Также не прекращаются попытки проведения разведки боем и обстрелы российских позиций.

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