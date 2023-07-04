Собянин выделил грант НПО "Алмаз" на совершенствование систем ПВО

Улучшение системы мониторинга повысит безопасность

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил грант НПО "Алмаз" им. академика Александра Расплетина на совершенствование систем противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы, это сделано "с учетом актуальных вызовов и угроз".

Отмечается, что выделенные средства будут направлены на совершенствование средств обнаружения беспилотников. "Улучшение системы мониторинга воздушного пространства повысит безопасность населения и объектов инфраструктуры Московского региона", - добавили в пресс-службе.

Утром 4 июля несколько украинских беспилотников атаковали районы Новой Москвы и Подмосковья. Четыре дрона были сбиты системами ПВО, еще один был подавлен при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал.

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