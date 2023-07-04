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Собянин выделил грант НПО "Алмаз" на совершенствование систем ПВО

18:03
  • вторник
  • 04 июля 2023

Улучшение системы мониторинга повысит безопасность

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил грант НПО "Алмаз" им. академика Александра Расплетина на совершенствование систем противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы, это сделано "с учетом актуальных вызовов и угроз".

Отмечается, что выделенные средства будут направлены на совершенствование средств обнаружения беспилотников. "Улучшение системы мониторинга воздушного пространства повысит безопасность населения и объектов инфраструктуры Московского региона", - добавили в пресс-службе.

Утром 4 июля несколько украинских беспилотников атаковали районы Новой Москвы и Подмосковья. Четыре дрона были сбиты системами ПВО, еще один был подавлен при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал.

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