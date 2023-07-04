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Песков опроверг обсуждение Путиным с главой РАНХиГС дело проректора Назарова

18:17
  • вторник
  • 04 июля 2023

Назаров стал фигурантом дела о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки

Президент России Владимир Путин не обсуждал с исполняющим обязанности ректора академии Андреем Комиссаровым уголовное дело, фигурантом которого стал проректор РАНХиГС Максим Назаров. Об этом во вторник, 4 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос, спикер Кремля подчеркнул, что данная тема не поднималась во время встречи российского лидера с выпускниками РАНХиГС, сообщает ТАСС.

Назаров проходит по уголовному делу о мошенничестве с фиктивным трудоустройством сотрудников Министерства высшего образования и науки России.

Тверской суд столицы избрал Назарову меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По этому же делу проходят бывший заместитель министра просвещения России Марина Ракова и экс-ректор "Шанинки" Сергей Зуев.

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