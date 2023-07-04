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Темпы набора контрактников в России выросли до 1400 человек в день

18:38
  • вторник
  • 04 июля 2023

Об этом рассказал Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев во вторник, 4 июля, принял участие в совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России контрактниками.

Будущие контрактники идут в зону СВО для защиты Родины
Добровольцы из московского пункта отбора контрактников рассказали о поддержке со стороны родственников

Как рассказал политик, в настоящее время на службу по контракту в рядах российской армии поступают по 1400 человек в день. Лишь за последнюю неделю контракты с ВС России подписали почти 10 тысяч человек. Зампред Совбеза отметил, что попытка вооруженного мятежа никак не повлияла на отношение российских граждан к контрактной службе в зоне специальной военной операции.

Медведев подчеркнул, что россияне готовы защищать Родину и демонстрируют очень высокий уровень поддержки российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель рабочей группы, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак рассказал, что российское правительство поддержало ряд инициатив рабочей группы по спецоперации, направленных на социальную защиту участников СВО и их семей. На встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным была достигнута договоренность о том, что добровольцев будут страховать, как того требует закон о страховании жизни и здоровья военнослужащих.

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