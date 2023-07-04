Медведев: Россия нарастила темпы поставок техники в войска

Политик принял участие в совещании по вопросам доукомплектования ВС России

Россия существенно нарастила темпы поставок техники в Вооруженные силы. Об этом во вторник, 4 июля, рассказал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик также предложил рассмотреть возможность передавать в зону СВО технику, которую конфискуют у контрабандистов и браконьеров. Он выступил за принятие мер по оперативной передаче конфискованной технике участникам спецоперации, сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу и министр промышленности и торговли Денис Мантуров приняли участие в совместном заседании коллегий Минобороны и Минпромторга. Они обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа, а также исполнение представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обязательств по поставкам вооружения и техники в ВС России.

По итогам заседания Шойгу и Мантуров дали поручения профильным органам военного управления и руководителям предприятий ОПК.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"