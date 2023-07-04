Путин обсудил проблему пробок у Крымского моста. Главное

Об обстановке на подъезде к мосту президенту доложили главы Крыма и Краснодарского края и министр транспорта

Владимир Путин на совещании с правительством призвал максимально задействовать паромные переправы для уменьшения многокилометровых пробок перед Крымским мостом, которые образовались со стороны Кубани в связи с возросшим потоком автотуристов.

С началом туристического сезона многокилометровые заторы на Крымском мосту стали частым явлением. Из-за повышенного уровня безопасности досматривают все автомобили без исключения. В итоге ждать очереди на проезд приходится по несколько часов. Президент в курсе ситуации. И на совещании с правительством эта тема поднимается первой.

"Мы начнем с оперативных вопросов, как обычно. И первый из них ситуация на подъезде к Крымскому мосту. Хотелось бы послушать Савельева Виталия Геннадьевича. Виталий Геннадьевич, знаю, что вы готовились к летнему сезону. И планировали количество досмотровых комплексов увеличить. Но, видимо, поток большой. Что там сейчас происходит и что можно сделать, чтобы ситуация поменялась к лучшему?" – задает вопрос президент.

На основании решений, принятых ранее, докладывает министр, было увеличено количество зон досмотра. Теперь их 11. За час через них проходит 450 автомобилей, въезжающих на полуостров. При нормальном потоке этого более чем достаточно, говорит Савельев. Однако, когда количество машин кратно возрастает, а так обычно случается в выходные, пробка растягивается на километры. Один из вариантов её избежать - переправиться по воде. Именно так делают водители фур. С 7 июля запустят дополнительный паром. А если и этого не будет хватать, помочь обещало Минобороны.

"Сегодня утром я переговорил с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, и он нам еще предоставит в случае необходимости два больших десантных корабля. Каждый берет по 40 автомобилей. И если они будут делать по пять рейсов в сутки при нормальной погоде, то в целом до тысячи автомобилей мы сможем перевозить по переправе, минуя Крымский мост", - сообщил Савельев.

Ещё один вариант - заезжать в Крым по суше. То есть через новые российские территории. Грузопоток по этому маршруту активно идет. Воспользоваться дорогой через Мариуполь и Бердянск губернатор Краснодарского края предложил и обычным путешественникам.

Развитию новых регионов посвящена основная часть совещания президента с правительством. В апреле этого года была принята специальная социально-экономическая программа для данных территорий. Она включает огромное количество направлений. В частности, ремонт дорог, строительство нового жилья, а также восстановление инфраструктуры.

"И вот сегодня мы прошли по ходу ее реализации. Прошли, какие есть проблемные вопросы. Какие необходимо принять решения. Например, мы очень подробно сегодня посмотрели развитие финансового сектора. То есть, что нужно сделать, чтобы лучше развивать финансовый сектор: банковские услуги, страхование, развитие ипотеки", - отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Впрочем, и сделано уже не мало. Восстановлено и отремонтировано более 150 социальных объектов. Уложено почти 300 километров нового асфальта. И это лишь начало полного обновления новых российских регионов, интеграция которых в общероссийское пространство идет полным ходом.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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