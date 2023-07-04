Путин разрешил дагестанской девочке Раисат посидеть в своем кресле

Президент пригласил её вместе с родителями в Кремль

Исполнение мечты. Девочка Раисат из Дербента, которая расстроилась, что ей не удалось увидеть главу государства, когда он приезжал на прошлой неделе в город, встретилась с президентом. Владимир Путин пригласил её вместе с родителями в Кремль. Он лично показал Раисат свое рабочее место и объявил о выделении Дагестану пяти миллиардов рублей.

Один букет для маленькой Раисат, другой для ее мамы. Мечта осуществилась. 8-летняя девочка, наконец, не только лично видит президента России, но и может обнять Владимира Путина.

Неделю назад на главной площади Дербента пробраться к нему не получилось - было слишком много желающих. Видео с расстроенным ребёнком быстро стало в интернете вирусным. Искренние эмоции девочки тронули президента.

"Я когда уехал из Дербента, приехал в Москву и мне показали картинку, где ты плачешь. Ну я думал, что понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоит. Но всё-таки твоя реакция меня расстроила. И поскольку я не могу сам ездить и часто из Москвы уезжать, вот я решил тебя пригласить с мамой и с папой", - сказал Путин.

Владимир Путин показывает девочке рабочий кабинет. Попасть сюда может далеко не каждый, не говоря уже о том, чтобы сесть в президентское кресло.

Президент показывает Раисат, как работает специальный канал связи. На другом конце провода - председатель правительства Михаил Мишустин. Между нажатием кнопки и ответом - всего 10 секунд.

Следующий звонок - министру финансов Российской Федерации Антону Силуанову. Маленькая Раисат и здесь полноправный участник переговоров.

На чаепитие президент приглашает семью Акиповых в голубую гостиную - здесь обычно принимают самых важных гостей. Разговор получился тёплым. Обсуждали, конечно же, благоустройство родного для Раисат Дербента.

Ахмет Акипов: Вообще шикарно! Мы благодарим за всё, что происходит у нас в городе и вообще в целом в республике. Город и республика просто преображаются с каждым днём. И огромное спасибо вам за то, что вы делаете!

Путин: Ну и Раисат надо сказать спасибо! Она получила для развития Дербента дополнительные 5 миллиардов.

Помимо Раисат, в семье Акиповых ещё двое детей. Президент закономерно интересуется мнением Култум как многодетной матери, пользуется ли она различными мерами соцзащиты от государства - поддержка материнства одна из приоритетных тем для правительства.

Ахмет Акипов: Огромное спасибо за эмоции нашего ребёнка - это для нас очень важно. И от республики Дагестан, от всей нашей республики вам огромное спасибо за всё, что вы делаете, вашу работу. Лично я сам поддерживаю вашу политику, поддерживаю вас лично! Я считаю, что такой человек как вы - для вас, наверное, замены не будет никогда. Это моё мнение: то, что я от сердца вам говорю!

Владимир Путин отмечает: именно поддержка россиян и есть основа всех общих успехов нашей страны. Маленькая Раисат не ушла из Кремля без подарков. На память - книга о московском Кремле. С автографом самого Путина.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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