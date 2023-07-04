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Журналистку Милашину и адвоката Немова перевезут в Москву

19:19
  • вторник
  • 04 июля 2023

Они пострадали при нападении в Чечне

Адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, на которых было совершено нападение в Чечне, чартером доставят в Москву. Об этом во вторник, 4 июля, рассказал уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.
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Как отметил омбудсмен, врачи не обнаружили у пострадавших противопоказаний для перелета, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину доложено о нападении в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. По его словам, это "очень серьезное нападение", которое требует "энергичных мер и реализации следственных действий". 

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, а по результатам этой проверки представить ему доклад.

Международная федерация журналистов (МФЖ) осудила нападение в Чечне на российскую журналистку Елену Милашину и потребовала проведения расследования.

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Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина
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