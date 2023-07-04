ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США предупредили "кабинетных генералов" о рисках прямого столкновения с Россией

19:43
  • вторник
  • 04 июля 2023

Ни США, ни НАТО не готовы к противостоянию, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер

Мощь российской артиллерии, систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы поменяют правила игры в случае прямого конфликта между Россией и Западом. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
НАТО отказалась обсуждать членство Украины до завершения конфликта

Риттер призвал задуматься "всех тех кабинетных генералов, которые критикуют Россию", что США и НАТО сделали и чего не сделали за последние 20 лет. Они не смогли бы долго продержаться в конфликте уровня российско-украинского, считает бывший разведчик.

Превосходство российской артиллерии меняет правила игры, а преимущество Запада в авиации также будет нивелировано разветвленной сетью ПВО России, цитирует Риттера РИА Новости.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Украина должна отказаться от вступления в Евросоюз и НАТО ради достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Также среди условий достижения мира дипломат назвал прекращение боевых действий украинскими войсками, остановку поставок оружия Западом, признание Киевом новых российских территорий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.