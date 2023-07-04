Ни США, ни НАТО не готовы к противостоянию, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер

Мощь российской артиллерии, систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы поменяют правила игры в случае прямого конфликта между Россией и Западом. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Риттер призвал задуматься "всех тех кабинетных генералов, которые критикуют Россию", что США и НАТО сделали и чего не сделали за последние 20 лет. Они не смогли бы долго продержаться в конфликте уровня российско-украинского, считает бывший разведчик.

Превосходство российской артиллерии меняет правила игры, а преимущество Запада в авиации также будет нивелировано разветвленной сетью ПВО России, цитирует Риттера РИА Новости.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Украина должна отказаться от вступления в Евросоюз и НАТО ради достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Также среди условий достижения мира дипломат назвал прекращение боевых действий украинскими войсками, остановку поставок оружия Западом, признание Киевом новых российских территорий.

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