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МИД России: атаки дронов на Москву невозможны без помощи Киеву от Запада

20:00
  • вторник
  • 04 июля 2023

Столицу России атаковали несколько беспилотников, все они были сбиты

Атаки украинских беспилотников на Москву были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников, которые продолжают накачивать его оружием, включая дроны. Такое заявление сделало во вторник, 4 июля, российское Министерство иностранных дел.
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В ведомстве отметили, что Запад также обучает украинских операторов дронов и предоставляет Киеву необходимую для совершения такого рода преступлений разведывательную информацию.

Все это делает Вашингтон и его сателлитов соучастниками подготовки и осуществления террористических актов, планируемых и совершаемых Киевом на западные деньги с использованием западного оружия, говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что своим участием в конфликте на Украине страны Запада грубо нарушают нормы международного права. Продолжая поставки вооружений Киеву, зарубежные спонсоры толкают страну в пропасть. Это увеличивает риск прямого столкновения России и Запада и, как следствие, ядерного конфликта.

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