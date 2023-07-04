МИД России: атаки дронов на Москву невозможны без помощи Киеву от Запада

Столицу России атаковали несколько беспилотников, все они были сбиты

Атаки украинских беспилотников на Москву были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников, которые продолжают накачивать его оружием, включая дроны. Такое заявление сделало во вторник, 4 июля, российское Министерство иностранных дел.

В ведомстве отметили, что Запад также обучает украинских операторов дронов и предоставляет Киеву необходимую для совершения такого рода преступлений разведывательную информацию.

Все это делает Вашингтон и его сателлитов соучастниками подготовки и осуществления террористических актов, планируемых и совершаемых Киевом на западные деньги с использованием западного оружия, говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что своим участием в конфликте на Украине страны Запада грубо нарушают нормы международного права. Продолжая поставки вооружений Киеву, зарубежные спонсоры толкают страну в пропасть. Это увеличивает риск прямого столкновения России и Запада и, как следствие, ядерного конфликта.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"