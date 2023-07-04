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Путин анонсировал встречу с Мишустиным

20:21
  • вторник
  • 04 июля 2023

Ее дата пока неизвестна

Президент России Владимир Путин рассказал во вторник, 4 июля, о планах встретиться с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

После встречи в Кремле с девочкой из Дагестана Раисат Акиповой, которой не удалось увидеть главу государства во время его поездки в Дербент, российский лидер поблагодарил Мишустина и заявил, что "мы увидимся с вами".

Путин отметил, что позвонит главе кабмина, "как гости уедут", после чего предложил ему сразу подъехать. Мишустин ответил утвердительно, сообщает ТАСС.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что в нынешних условиях "нужно действовать вместе, одной командой, и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента". Глава кабмина на совещании со своими заместителями подчеркнул, что эффективное выполнение первостепенных задач государства возможно лишь при условии консолидации всего общества вокруг президента России.

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