Агентство оценивает риски для Запорожской АЭС не так, как хотелось бы украинским властям

Риски безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) очевидны, но это отказывается замечать глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Такое заявление сделал во вторник, 4 июля, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Чиновник заявил, что вместо "клоунады, которую устраивает Гросси", МАГАТЭ должна более жестко реагировать на заявления Украины.

По мнению Подоляка, Гроссии является "неэффективным с точки зрения менеджирования ключевого риска, который сейчас возникает", сообщает РИА Новости.

Ранее Гросси отмечал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вызывает обеспокоенность, хотя пока ситуация стабильна. Эксперт подтвердил, что во время поездки на ЗАЭС сам видел, что там предприняты меры для удержания и сохранения доступной воды, поэтому "сейчас ситуация относительно стабильная".

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