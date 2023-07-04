Зеленский рассказал о результатах беседы со Столтенбергом

Киев по-прежнему рвется в НАТО

Украина и Североатлантический альянс скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Об этом во вторник, 4 июля, заявил украинский президент Владимир Зеленский после разговора с генсеком военного блока Йенсом Столтенбергом.

Зеленский выразил убежденность в том, что "сейчас самое время для мощных решений и конкретных шагов в этом направлении", сообщает РИА Новости.

Ранее Столтенберг заявлял, что "главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины", это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины в военный блок.

При этом глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что Украина должна получить не имеющее обратной силы приглашение присоединиться к Североатлантическому альянсу. По словам литовского министра, представителям Североатлантического альянса необходимо стремиться к тому, чтобы украинским властям в скорейшее время "было вручено ясное и не имеющее обратной силы приглашение стать членом НАТО".

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