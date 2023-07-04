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Пожар произошел на Лужской ТЭЦ

21:16
  • вторник
  • 04 июля 2023

Это подтвердили в МЧС

В Великом Новгороде горит Лужская ТЭЦ. Об этом во вторник, 4 июля, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций, сообщает РИА Новости.

Ранее ТАСС сообщал, что в Великом Новгороде произошел пожар в производственном здании на площади 2,3 тыс. кв. м. В 20:36 на месте пожара объявлена локализация и ликвидация открытого горения, ведется проливка и разборка конструкций. В ликвидации возгорания задействованы 30 человек и девять единиц техники.

Однако сведения о том, что пожар произошел на Лужской ТЭЦ, не поступали.

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Пожар на ТЭЦ Лужская
Пожар на ТЭЦ Лужская
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