Удар может быть нанесен в ночь на 5 июля

Киев в ночь на среду, 5 июля, собирается атаковать Запорожскую АЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе. Такое заявление сделал советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

Как рассказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24", атака будет осуществляться с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов — камикадзе.

Одновременно с этим Украина планирует сбросить с воздушного судна боеприпас, начиненный радиоактивными отходами, вывезенными третьего июля с Южноукраинской АЭС.

Ранее стало известно, что Украина отключила 750-ю Днепровскую линию электропередачи, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС. При этом поступали сообщения, что Киев готовится к теракту на Запорожской ЗАЭС с целью втянуть в конфликт страны НАТО.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вызывает обеспокоенность, хотя пока ситуация стабильна.

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