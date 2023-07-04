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"Росэнергоатом" предупредил о плане ВСУ ударить по ЗАЭС ядерным зарядом

21:40
  • вторник
  • 04 июля 2023

Удар может быть нанесен в ночь на 5 июля

Киев в ночь на среду, 5 июля, собирается атаковать Запорожскую АЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе. Такое заявление сделал советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
Киев готовит теракт на Запорожской АЭС

Как рассказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24", атака будет осуществляться с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов — камикадзе.

Одновременно с этим Украина планирует сбросить с воздушного судна боеприпас, начиненный радиоактивными отходами, вывезенными третьего июля с Южноукраинской АЭС.

Ранее стало известно, что Украина отключила 750-ю Днепровскую линию электропередачи, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС. При этом поступали сообщения, что Киев готовится к теракту на Запорожской ЗАЭС с целью втянуть в конфликт страны НАТО.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вызывает обеспокоенность, хотя пока ситуация стабильна.

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