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Медведев рассказал про очень жесткое время для России

22:01
  • вторник
  • 04 июля 2023

Председатель ЕР провел заседание генсовета партии

Россия сейчас переживает "очень жесткое" время. С соответствующим заявлением выступил во вторник, 4 июля, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании генерального совета партии.
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Политик отметил, что еще несколько лет назад нельзя было представить, чтобы на заседании генсовета ЕР обсуждалась тематика оказания помощи военнослужащим и жителям приграничных районов, пострадавшим от обстрелов.

Медведев призвал "никого не расслабляться, но, конечно, и не унывать", сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в нынешних условиях "нужно действовать вместе, одной командой, и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента". Глава кабмина на совещании со своими заместителями подчеркнул, что эффективное выполнение первостепенных задач государства возможно лишь при условии консолидации всего общества вокруг президента России.

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