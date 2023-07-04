ПА ОБСЕ объявила ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Решение было принято во вторник

Парламентская ассамблея ОБСЕ объявила частную военную компанию "Вагнер" в перечень террористических организаций, решив, что ее действия "могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям", сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Главное управление разведки Украины занимается террористической деятельностью, как и весь киевский режим, а США и другие страны Запада своей поддержкой киевского режима фактически берут на себя поддержку терроризма.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что киевский террористический режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы и всего мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"