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Минздрав Украины рассказал, как подготовиться к взрыву на ЗАЭС

22:42
  • вторник
  • 04 июля 2023

Ведомство выпустило специальные рекомендации

Украинское Министерство здравоохранения во вторник, 4 июля, обнародовало рекомендации для населения по поведению в случае взрыва на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Украина отключила электричество на ЗАЭС

Ведомство предлагает собрать "тревожный чемоданчик", где будут личные документы, маска или респиратор, влажные салфетки, сменная одежда и обувь, минимально необходимый запас воды и пищи.

После этого необходимо быть готовыми к эвакуации, а до нее постоянно оставаться в каком-либо помещении, сообщает ТАСС.

Ранее советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа предупредил, что Киев в ночь на среду, 5 июля, собирается атаковать Запорожскую АЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе. Одновременно с этим Украина планирует сбросить с воздушного судна боеприпас, начиненный радиоактивными отходами, вывезенными третьего июля с Южноукраинской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вызывает обеспокоенность, хотя пока ситуация стабильна.

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