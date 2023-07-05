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Политолог Маслов указал на преимущества от вступления Ирана в ШОС

07:33
  • среда
  • 05 июля 2023

Это заметное усиление площадки

Вступление Ирана в ШОС укрепит экономический потенциал организации. А усилит ли это ее политическое влияние? Какие еще страны, кроме Белоруссии, могут проявить интерес к вступлению в ШОС? Насколько реальны планы создания в рамках Шанхайской организации своей валютной системы?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

"ШОС шагнула на Ближний Восток, раньше этого не было. Еще лет 10 назад ее называли азиатской организацией, в которой Россия и Китай играют в свои игры. На самом деле - нет. И Иран - это первый прорыв. Кроме того, Иран - это заметное расширение выходов к инфраструктурным проектам, это очень серьезное противостояние западной идеологической агрессии. Поэтому, конечно, это заметное усиление площадки ШОС ", - отметил эксперт.

Полный комментарий Алексея Маслова смотрите в видео

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