В Киеве же по этому поводу страшно волнуются

Хлопнуть дверью. Опустить железный занавес. Порвать российскую экономику в клочья. Примерно так выглядит картина, которую впаривают западным обывателям, рассказывая о российской экономике, которая пока не прогнулась под гнетом санкций, но "обязательно даст трещину".

Тут с Украины их одернули. Киевская школа экономики провела исследование - и просто кровь из глаз. Оказывается, западные компании финансируют Россию и СВО! Издание Frankfurter Allgemeine рвет на себе волосы, когда приводит статистику. Оказывается, массовый уход западных компаний из России под давлением санкций - полная дичь.

Вот цифры: до начала СВО в России работали 1387 западных компаний, сегодня - 1146. Их прибыль за прошлый год оценили примерно в 14 миллиардов долларов. А налогов в российский бюджет - это в Киеве подсчитали - они заплатили 3,5 миллиарда. В зеленой валюте. Только немцы в нашу казну отсыпали 400 миллионов. Больше заплатили только американцы - 712 миллионов долларов. Возмутительно!

В России спокойно работают табачные компании, производители напитков, торговые сети. Многие нефтегазовые компании тоже, но они совсем не хотят светиться, деньги любят тишину. Вспомним, как еще в марте переругались научные круги США и Швейцарии. Экономисты из швейцарского Университета Санкт-Галлена опубликовали доклад под заголовком: "Менее 9 процентов западных фирм ушли из России".

"Наш анализ показывает, что на конец ноября 2022 года 8,5% компаний ЕС и G7 продали хотя бы одну из своих российских дочерних компаний", - говорилось в статье.

Американцам, застрельщикам санкций, обидно стало: ради чего столько лет мы рвем российскую экономику в клочья? Швейцарцев обвинили в том, что они "подпитывают российскую пропаганду". Те в долгу не остались и заявили, что все эти выпады американских псевдоученых из Йельского университета - откровенная клевета и оскорбления.

Научная дискуссия в формате "сам дурак" быстро затихла. К лету 2023-го ситуация мало изменилась. Для тех, кто остался - один пример. Очень показательный. Немецкая энергетическая компания "Юнипер", которая вышла из российских электроэнергетических проектов и лишилась поставок российского газа, быстро оказалась в предбанкротном состоянии. Правительству Германии пришлось фактически национализировать "Юнипер", на что было потрачено около 30 миллиардов евро. И все равно многие считают, что контора не жилец. Да и всех спасать денег не хватит. Так что правы те, кто живет в согласии с российским принципом: заплатил налоги - спи спокойно.

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