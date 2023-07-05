Экономический рост: главное из встречи Путина с Мишустиным

В правительстве создали систему мониторинга цен

Реализацию нацпроектов, развитие экономики, импортозамещение и выполнение социальных обязательств обсудил Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Из-за плотного графика главы государства беседа прошла поздно ночью, передает "ТВ Центр".

"Самая главная, наверное, цифра - это средний уровень достижения показателей по национальным проектам, я приготовил вам специальный документ: 98,95 процента. Экономика страны продолжает уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции, на все чинимые нашей стране препятствия. Я как раз сейчас смотрел цифры: за пять месяцев сегодня у нас рост ВВП составил 0,6 процента. Но, что очень важно, май к маю - 5,4 процента", - указал премьер.

Он также выразил уверенность, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств рост ВВП в будущем составит больше двух процентов за год. Что касается инфляции, она не превысит пяти процентов.

Кроме того, в правительстве создали систему мониторинга цен, в первую очередь - потребительской корзины. Повышаются и доходы граждан.

"Помните, Владимир Владимирович, вы на одном из наших совещаний задали вопрос: "Как вы думаете, сколько будет рост реальной зарплаты в марте?". Я примерно сказал: около трех процентов. Сейчас точные цифры пришли: 2,7 процента. Но уже на сегодняшний день за четыре месяца рост реальной зарплаты составил 4,2 процента. Я думаю, что все задачи будут выполнены. И все социальные обязательства, гарантии, которые в том числе и президент дает, они будут выполнены", - добавил Мишустин.

"Это очень важно. Не менее важно то, что у нас результаты, во всяком случае - пока, скажем так, осторожно, лучше ожидаемых ранее, лучше прогнозных. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи как минимум будут решены в течение года. Хорошо", - отреагировал президент.

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