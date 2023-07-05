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Растет число пострадавших от удара ВСУ по Макеевке

08:07
  • среда
  • 05 июля 2023

Ранения получили двухлетняя девочка и семилетний мальчик

Число пострадавших после удара украинских националистов по Макеевке возросло до 36, среди них двое детей - двухлетняя девочка и семилетний мальчик. Один человек погиб, сообщает "ТВ Центр".

ВСУ целенаправленно били по медицинским учреждениям, в которых находились пациенты. Девять зданий повреждены, среди них - диспансеры, станция переливания крови, две городских больницы. В одной из них полностью разрушены несколько отделений. Досталось и микрорайону вблизи лечебного заведения.

В прицеле радикалов оказался и Донецк. Жертвами обстрела стали два мирных жителя.

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