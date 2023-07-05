ВС России отразили две атаки ВСУ на южнодонецком направлении

На краснолиманском участке Су-34 ликвидировали три пункта временного размещения боевиков.

Российские подразделения отразили две атаки ВСУ севернее поселка Урожайное на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны.

Группировка "Юг" нанесла ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации подразделений "Кракен" и "Грузинского легиона".

На краснолиманском участке фронта Су-34 ликвидировали три пункта временного размещения боевиков. Под Соледаром уничтожены две бронемашины с вражеской пехотой.

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