ВС России отразили две атаки ВСУ на южнодонецком направлении

На краснолиманском участке Су-34 ликвидировали три пункта временного размещения боевиков.
Российские подразделения отразили две атаки ВСУ севернее поселка Урожайное на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны.
Группировка "Юг" нанесла ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации подразделений "Кракен" и "Грузинского легиона".
На краснолиманском участке фронта Су-34 ликвидировали три пункта временного размещения боевиков. Под Соледаром уничтожены две бронемашины с вражеской пехотой.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"