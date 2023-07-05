"Рапиры" не оставляют шансов украинским танкам на поле боя

Дальность поражения - до 7 километров

На одном из направлений расчет противотанкового орудия "Рапира" Западной группировки войск точным ударом поразил танк ВСУ, который вел огонь с закрытой позиции, рассказали в Минобороны.

Несколько снарядов, корректировка и - враг уничтожен. За простоту, меткость и безотказность бойцы называют "Рапиру" "снайперской винтовкой". Дальность поражения - до 7 километров. После боевой работы - быстрая передислокация. Противник, как правило, отвечает поздно и мимо.

"Работаем мы 24 часа в сутки. Противник постоянно предпринимает дибо наступление, либо сидит в обороне. Мы выявляем цели, и у нас идет огневое поражение. Чтобы нас не засекли, мы сразу меняем местоположения. То есть у меня идет постоянный перекат орудий", - рассказал командир противотанковой батареи.

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