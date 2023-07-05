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Прорыва не допустил: новые подвиги российских бойцов в зоне СВО

08:29
  • среда
  • 05 июля 2023

Гвардии рядовой Алексей Мельников обнаружил и сбил из противодронного ружья украинский ударный беспилотник

Министерство обороны представило новых героев спецоперации по защите Донбасса.

Взвод лейтенанта Рамазана Абдуллаева при строительстве оборонительных сооружений попал под минометный обстрел противника. Рамазан эвакуировал подчиненных из зоны поражения, а сам корректировал огонь артиллерии. Вражеские позиции были уничтожены.

Гвардии старший сержант Юрий Чеботарёв со своим отделением не допустил прорыва наших рубежей превосходящими силами ВСУ. Его расчет точными ударами из РСЗО ликвидировал вражеские минометы и большое количество националистов. Неприятель, бросив оружие, отступил.

Гвардии рядовой Алексей Мельников обнаружил и сбил из противодронного ружья украинский ударный беспилотник. Квадракоптер радикалов, так и не достигнув наших позиций, упал на землю. Позже саперы обезвредили установленое на нем взрывное устройство.

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