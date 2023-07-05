Протестующие разграбили одну из крупнейших библиотек Франции

Также поступают новости еще об одной жертве погромов

Тревожные новости продолжают поступать из Франции. В ходе беспорядков в Марселе мигранты подожгли и частично разграбили одну из крупнейших библиотек страны, сообщает "ТВ Центр".

Кадры из опустошенного здания появились в Сети. До нынешних протестов собрание "Альказара" насчитывало более пяти миллионов книг и исторических документов. По степени ущерба специалисты уже сравнивают произошедшее с уничтожением знаменитой Александрийской библиотеки в Египте.

Именно из Марселя пришло известие о еще одной жертве погромов. Городская прокуратура начала следствие по делу об убийстве мужчины, который был застрелен из травматического оружия.

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