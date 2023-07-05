СК расследует крупный пожар в Великом Новгороде

Загорелась Лужская ТЭЦ

Крупный пожар произошел в Великом Новгороде на Лужской ТЭЦ. Площадь охваченная огнем составила 2 тысячи 300 квадратных метров, передает "ТВ Центр".

Как сообщили в региональной прокуратуре, по предварительным данным, причиной стало возгорание турбины. Спасатели, несмотря на угрозу обрушения конструкций, оперативно справились с открытым горением, еще два часа понадобилось на полную ликвидацию.

Пострадавших нет. Сбоев в электроснабжении города не допущено. Надзорные ведомства проверят соблюдение правил безопасности на энергетическом объекте. Свое расследование проводит и СКР.

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