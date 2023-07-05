ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК расследует крупный пожар в Великом Новгороде

08:08
  • среда
  • 05 июля 2023

Загорелась Лужская ТЭЦ

Крупный пожар произошел в Великом Новгороде на Лужской ТЭЦ. Площадь охваченная огнем составила 2 тысячи 300 квадратных метров, передает "ТВ Центр".

Как сообщили в региональной прокуратуре, по предварительным данным, причиной стало возгорание турбины. Спасатели, несмотря на угрозу обрушения конструкций, оперативно справились с открытым горением, еще два часа понадобилось на полную ликвидацию.

Пострадавших нет. Сбоев в электроснабжении города не допущено. Надзорные ведомства проверят соблюдение правил безопасности на энергетическом объекте. Свое расследование проводит и СКР.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пожар на ТЭЦ Лужская
Пожар на ТЭЦ Лужская
Пожар начался на Лужской ТЭЦ
Пожар начался на Лужской ТЭЦ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.