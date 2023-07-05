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Собянин: Более 700 проектов приняли участие в технологических конкурсах МИК

08:21
  • среда
  • 05 июля 2023

Треть из них прошли пилотирование

Более 700 проектов приняли участие в технологических конкурсах Московского инновационного кластера. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, треть из них прошли пилотирование, а половину из протестированных решений уже внедрили на предприятия крупного бизнеса.

С 2020 года на платформе i.moscow провели 26 технологических конкурсов по самым востребованным направлениям. В их числе инновации в образовании, медицине, сельском хозяйстве, туризме, автомобилестроении, промышленности, беспилотные и ассистивные технологии, связь 5G.

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