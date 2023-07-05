Несогласные с позицией Белого дома могут получить реальный тюремный срок

Власти США не только открыто угрожают тюрьмой некоторым оппозиционным политикам, но и преследуют простых американских граждан за публичное выражение альтернативной позиции относительно ситуации на Украине. Об этом в ходе интервью РИА Новости заявил глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов.

"Американские власти начали заниматься охотой на ведьм и срубать на корню интернациональное взаимодействие", - заявил Ионов.

Антиглобалист подчеркнул, что принцип свободы слова в США не работает, поскольку теперь несогласие с официальной позицией Белого дома может привести к реальному тюремному сроку.

Он также добавил, что на данный момент у большей части американских граждан нет легальных способов для ведения борьбы в информационном пространстве за отстаивание здравого смысла по украинскому вопросу.

Ранее политолог Алексей Маслов заявил, что американские власти в обозримом будущем не смогут посеять зерно раздора между Россией и Китаем, поскольку на данном этапе обе эти страны имеют слишком тесные политико-экономические связи.

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