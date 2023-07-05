"Индекс окрошки": традиционный летний суп подорожал в Москве на 6%

Ингредиенты обойдутся в среднем в 830 рублей

Набор продуктов для приготовления окрошки подорожал в этом году в Москве на 6%, а свекольника – на 5%. Основой причиной послужил рост цен на овощи, сообщила кандидат экономических наук Мария Долгова.

Так редис подорожал на 28%, огурцы – на 25%. Стоимость кваса увеличилась на 6%, а колбасы и сметаны – на 1%.

При этом некоторые ингредиенты подешевели. Например, стоимость свеклы снизилась на 35%, картофеля – на 33%. Укроп и яйца подешевели на 21 и 6% соответственно, сообщает агентство "Москва".

В среднем набор продуктов на окрошку в Москве стоит 830 рублей, на свекольник – 600 рублей.

Ранее об истории окрошки и правилах ее приготовления в эфире телеканала "ТВ Центра" рассказал историк кухни Павел Сюткин. По его словам, раньше в традиционный летний суп добавляли жареное мясо.

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