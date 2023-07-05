ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Индекс окрошки": традиционный летний суп подорожал в Москве на 6%

08:51
  • среда
  • 05 июля 2023

Ингредиенты обойдутся в среднем в 830 рублей

Набор продуктов для приготовления окрошки подорожал в этом году в Москве на 6%, а свекольника – на 5%. Основой причиной послужил рост цен на овощи, сообщила кандидат экономических наук Мария Долгова.

Так редис подорожал на 28%, огурцы – на 25%. Стоимость кваса увеличилась на 6%, а колбасы и сметаны – на 1%.

При этом некоторые ингредиенты подешевели. Например, стоимость свеклы снизилась на 35%, картофеля – на 33%. Укроп и яйца подешевели на 21 и 6% соответственно, сообщает агентство "Москва".

В среднем набор продуктов на окрошку в Москве стоит 830 рублей, на свекольник – 600 рублей.

Ранее об истории окрошки и правилах ее приготовления в эфире телеканала "ТВ Центра" рассказал историк кухни Павел Сюткин. По его словам, раньше в традиционный летний суп добавляли жареное мясо.
Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Окрошка
Окрошка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.